صور.. محافظ الوادى الجديد ومدير الأمن يشهدان ذبح الأضاحى بالساحة الشعبية

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عقب أداء صلاة عيد الأضحى اليوم الثلاثاء، بالساحة الشعبية بالخارجة أعمال ذبح الأضاحى المقدمة من المؤسسات الأهلية ضمن مخطط لذبح 67 عجلا وتوزيع لحومها للحالات الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة الخمسة، وسط حضور المئات من المواطنين، والتى سيتم توزيعها بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز من خلال كشوف معدة بأسماء الحالات الأولى بالرعاية، ومن خلال لجنة متخصصة للوصول إلى هذه الحالات فى كافة مدن وقرى المحافظة.

وأعلنت المحافظة، أنه تم توزيع الأضاحى على المراكز الخمسة، بواقع 20 عجلا لمركز الخارجة، و26 عجلا لمركز الداخلة، و7 عجول بمركز الفرافرة، و7 أخرى لمركز بلاط، و5 عجول لمركز باريس والتى سيتم توزيعها على المستحقين بالتعاون مع إدارات التضامن الاجتماعى.

تجمع الأهالى ذبح الأضاحى جانب من ذبح الأضاحى

الأهالى يشاركون فى ذبح الأضاحى