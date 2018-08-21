صور.. محافظ المنيا يهنئ قوات الأمن بحلول عيد الأضحى

كتب فريق المحافظات

زار عصام البديوى محافظ المنيا، مقر إدارة قوات الأمن لتهنئة رجال الشرطة بعيد الأضحى المبارك.

أشاد المحافظ بدور رجال الشرطة فى دعم ومساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وإسهاماتهم فى مختلف محاور التنمية الشاملة وخدمة المواطن.

وأشار المحافظ فى بيان إلى أن الجميع يلمس الجهد الكبير الذى يقدمه رجال الشرطة الأوفياء فى بث الطمأنينة لدى نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان فى كافة ربوع المحافظة، مؤكداً أن المحافظة تشهد استقراراً أمنيًا بفضل يقظة أجهزتها الأمنية، وهم صمام الأمان والحصن المنيع بالتعاون مع رجال القوات المسلحة.



محافظ المنيا يهنئ قوات الأمن



محافظ المنيا يهنئ قوات الأمن



محافظ المنيا يهنئ قوات الأمن