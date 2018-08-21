صور.. محافظ السويس يزور دور الأيتام والمسنين فى أول أيام عيد الأضحى

السويس- سيد نون

زار اللواء أحمد حامد محافظ السويس، دار الحنان للرعاية المتكاملة للأيتام لتقديم التهنئة بعيد الأضحى، وأطفال دار الرحمة للرعاية المتكاملة بالسويس، ودار أنس بن مالك بحى فيصل لرعاية الفتيات.

وقدم لهم العيدية والتقط معهم صور تذكارية، وطالبهم بالاستعداد للعام الدراسى الجديد بالجد والاجتهاد، وناشدهم بالتعاون والود بينهم والتحلى بالأخلاق الحميدة.

وأكد المحافظ على مدير التضامن الاجتماعى ببحث إمكانية إقامة دار الأطفال من الشباب والفتيات لمن تخطى سنهم 18 عاما، واستمع حامد إلى طلبات للأطفال والشباب، مؤكدا على التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ببحث أى طلبات وعرضها عليه لحلها.

وقرر حامد عمل شهادات أمان فئة 500 جنية للعاملات بمختلف دار الرعاية بالسويس.

كما قام محافظ السويس بزيادرة دارالأمل للمسنين ونادى الربيع بمنطقة الملاحة بحى السويس لتقديم التهنئة لرواد النادى والدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ودار حوار بين المحافظ والمسنين حول تاريخ السويس والأعمال التى تتم فى مجال الطرق والإسكان والصرف الصحى، وتطوير الميادين والحدائق العامة بالأحياء.

ورافق المحافظ فى الجولة كلا من المهندس محمود فوزى رئيس حي السويس والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة وعادل خشانة مديرعام مديرية التضامن الاجتماعية والدكتور لبيب كمال وكيل وزارة الصحة، ورمضان أبو الحسن رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وإبراهيم حمزة رئيس جمعية الأسرة والطفولة.