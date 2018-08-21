صور.. محافظ الإسماعيلية يهنئ المسنين بدار الضيافة والأطفال الأيتام

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

زار اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قصر الضيافة لرعاية المسنين بمنطقة الشيخ زايد، بحى ثالث الإسماعيلية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة العيد لنزلاء الدار من كبار السن، ومشاركتهم تلك المناسبة المباركة فى جو من الألفة والمودة، وتقديراً وعرفانا بالجميل لكبار السن.

رافق المحافظ فى الزيارة كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس عبد الحميد عامر رئيس حى ثالث، والدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما زار محافظ الإسماعيلية، مقر دار الرحمة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية، وذلك لتقديم التهنئة لأبناء ونزلاء دار الرحمة من الأيتام وتوزيع الهدايا العينية على أبناء الدار فى جو من البهجة والسعادة ورسم البسمة على وجوههم جميعا .

وخلال الزيارة أكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الكاملة لأبناء الدار والعمل على توفير كافة متطلباتهم وإحتياجاتهم .



محافظ الإسماعيلية مع أطفال دار الرحمة



المحافظ يقدك التهنئة للأطفال الايتام



المحافظ يقدم التهنئة لنزلاء دار المسنين



لقاء المحافظ بالمسنين