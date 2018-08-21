صور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية المهنئين بعيد الأضحى المبارك ووفدا من كبار قيادات الكنيسة والقساوسة، وفى مقدمتهم نيافة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك، والقس نادى لبيب، وعاطف جندى بشاى ممثلين عن الكنيسة الإنجيلية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والقيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة، إضافة إلى نخبة من الشباب من أبناء المحافظة الذين قدموا التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد.

وحضر اللقاء كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، واللواء جمال عزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية، وجموع أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة فى حضور العقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى للمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات، واللواء أشرف عمارة والنائبة آمال رزق الله عضوا مجلس النواب.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا التجمع الذى يجسد وحدة شعب الإسماعيلية ومواطنيها على قلب رجل واحد، معاهدا الجميع على بذل أقصى جهد لخدمة الإسماعيلية ومواطنيها وإستكمال مسيرة التنمية والبناء.