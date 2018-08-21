video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. لشراء المنتجات الأساسية فى فنزويلا يجب أن تكون مليونيرا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:18 م
صور.. لشراء المنتجات الأساسية فى فنزويلا يجب أن تكون مليونيرا الأزمة الاقتصادية فى فنزويلا
فاطمة شوقى
إضافة تعليق

نشرت صحيفة "كلارين" الإسبانية، تقريرا عن الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها فنزويلا، ففى البلد الكاريبى تتضاعف الأسعار كل 25 يوما، ومع التشوهات الاقتصادية فأن هناك 82% يعيشون تحت خط الفقر، ووصل التضخم إلى 60 ألف% ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل التضخم إلى مليون% نهاية العام الجارى.

8201821125924613-علبة مايونيز
علبة مايونيز

ووفقا للصحيفة فأنه لشراء المواد الأساسية مثل الصابون أو الجبن أو كيلو من الطماطم يتطلب الكثير من المال، وأن يكون الشخص مليونيرا.

فالشراء 1 كجم من اللحوم يحتاج الشخص إلى 9500000 بوليفار، ولشراء 1 كجم من المكرونة يحتاج إلى 2500000 بوليفار، ولشراء 1 كجم أرز يتكلف 2500000 بوليفار، ولشراء 1 كجم جبن يحتاج إلى 7500000 بوليفار، ولعلبة صغيرة من حفاضات الأطفال يحتاج إلى 8000000 بوليفار، أما سعر كيلو الجزر 3000000 بوليفار ، وتكلفة ورق التواليت 2600000 بوليفار.

8201821125924613-لشراء 1 ك ارز
لشراء 1 ك ارز

وألغت فنزويلا أمس الاثنين خمسة أصفار من الأسعار، فى إطار خطة اقتصادية على نطاق أوسع، ويقول رئيس البلاد نيكولاس مادورو إنها ستروض التضخم المنفلت، لكن منتقدين وصفوها بأنها سلسلة جديدة من السياسات الاشتراكية الفاشلة التى فاقمت الأزمة فى البلد المضطرب.

8201821125924613-لشراء 1 ك جبنة فى فنزويلا
لشراء 1 ك جبنة فى فنزويلا

وتأتى التغييرات فى الأسعار مع زيادة الحد الأدنى للأجور 3000% وزيادات ضريبية لدعم إيرادات الحكومة، وخطة لربط الرواتب والأسعار وسعر الصرف فى البلاد بالعملة الرقمية "بترو" التى تدعمها الدولة.

8201821125924613-لشراء 1 ك طماطم
لشراء 1 ك طماطم

ويقول خبراء اقتصاد، إن من المرجح أن تتسبب الخطة التى أعلنها مادورو فى تفاقم الأزمة فى بلد كان فى الماضى يتمتع بالرخاء، لكنه الآن يعانى من نقص فى المنتجات الأساسية مثل الغذاء والدواء.

 
8201821125924613-لشراء 1 ك مكرونة فى فنزويلا
لشراء 1 ك مكرونة فى فنزويلا

 

8201821125924613-لشراء 1 كيلو جزر
لشراء 1 كيلو جزر

 

8201821125924613-لشراء حفاض اطفال
لشراء حفاض اطفال

 

8201821125924613-لشراء دجاجة فى فنزويلا
لشراء دجاجة فى فنزويلا

 

8201821125924613-لشراء دقيق ذرة
لشراء دقيق ذرة

 

8201821125924613-لشراء صابونة
لشراء صابونة

 

8201821125924613-لشراء منا
لشراء مناديل

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء تداول الأوراق النقدية الجديدة فى فنزويلا ومخاوف من زعزعة الاستقرار

فنزويلا تلغى خمسة أصفار من الأسعار مع ارتفاع التضخم

فنزويلا

خطة اقتصادية

زيادة الاسعار

رئيس فنزويلا

نيكولاس مادورو




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة