صور.. لشراء المنتجات الأساسية فى فنزويلا يجب أن تكون مليونيرا

فاطمة شوقى

نشرت صحيفة "كلارين" الإسبانية، تقريرا عن الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها فنزويلا، ففى البلد الكاريبى تتضاعف الأسعار كل 25 يوما، ومع التشوهات الاقتصادية فأن هناك 82% يعيشون تحت خط الفقر، ووصل التضخم إلى 60 ألف% ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل التضخم إلى مليون% نهاية العام الجارى.



علبة مايونيز

ووفقا للصحيفة فأنه لشراء المواد الأساسية مثل الصابون أو الجبن أو كيلو من الطماطم يتطلب الكثير من المال، وأن يكون الشخص مليونيرا.

فالشراء 1 كجم من اللحوم يحتاج الشخص إلى 9500000 بوليفار، ولشراء 1 كجم من المكرونة يحتاج إلى 2500000 بوليفار، ولشراء 1 كجم أرز يتكلف 2500000 بوليفار، ولشراء 1 كجم جبن يحتاج إلى 7500000 بوليفار، ولعلبة صغيرة من حفاضات الأطفال يحتاج إلى 8000000 بوليفار، أما سعر كيلو الجزر 3000000 بوليفار ، وتكلفة ورق التواليت 2600000 بوليفار.



لشراء 1 ك ارز

وألغت فنزويلا أمس الاثنين خمسة أصفار من الأسعار، فى إطار خطة اقتصادية على نطاق أوسع، ويقول رئيس البلاد نيكولاس مادورو إنها ستروض التضخم المنفلت، لكن منتقدين وصفوها بأنها سلسلة جديدة من السياسات الاشتراكية الفاشلة التى فاقمت الأزمة فى البلد المضطرب.



لشراء 1 ك جبنة فى فنزويلا

وتأتى التغييرات فى الأسعار مع زيادة الحد الأدنى للأجور 3000% وزيادات ضريبية لدعم إيرادات الحكومة، وخطة لربط الرواتب والأسعار وسعر الصرف فى البلاد بالعملة الرقمية "بترو" التى تدعمها الدولة.



لشراء 1 ك طماطم

ويقول خبراء اقتصاد، إن من المرجح أن تتسبب الخطة التى أعلنها مادورو فى تفاقم الأزمة فى بلد كان فى الماضى يتمتع بالرخاء، لكنه الآن يعانى من نقص فى المنتجات الأساسية مثل الغذاء والدواء.



لشراء 1 ك مكرونة فى فنزويلا



لشراء 1 كيلو جزر



لشراء حفاض اطفال



لشراء دجاجة فى فنزويلا



لشراء دقيق ذرة



لشراء صابونة