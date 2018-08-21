صور.. كاردى بى وأريانا جراندى تخطفان الأنظار فى حفل جوائز إم.تى.فى

(رويترز)

استهلت مغنية الراب الأمريكية كاردى بى حفل إم.تي.فى للأغانى المصورة يوم الاثنين وكانت السياسة حاضرة بقوة بالإشارة إلى سياسات الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل فى قضية الهجرة.

وانضم عشرات من أبناء المهاجرين وأسرهم إلى مغنى الراب لوجيك لأداء أغنية (وان داي) على مسرح الحفل الذى أقيم فى نيويورك مرتدين قمصانا كتبت عليها عبارة "كلنا بشر".

وانتقدت الأغنية سياسة اللا تساهل الأمريكية التى أدت إلى التفريق بين الآلاف من أبناء المهاجرين ووالديهم فى يونيو حزيران بعد عبورهم الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك دون وثائق.

وكان ظهور كاردى بى فى الحفل هو الأول لها منذ منذ ولادتها لطفلها الأول فى يوليو وحصلت على جائزة أغنية الصيف عن أغنيتها (آى لايك إيت) مع جيه بالفين وباد باني.

وكانت كاردى بى البالغة من العمر 25 عاما قد تصدرت قائمة ترشيحات جوائز إم.تي.فى للأغانى المصورة هذا العام إذ ترشحت لنيل عشر منها.

وفازت المغنية أريانا جراندى (25 عاما) بجائزة أفضل فيديو لأغنية بوب عن أغنيتها (نو تيرز ليفت تو كراي). وظهرت جراندى فى الحفل للمرة الأولى علنا مع خطيبها بيت ديفيدسون.

وقدمت النجمة جينيفر لوبيز مجموعة من أشهر أغنياتها وحصلت على جائزة فانجارد السنوية تكريما لمسيرتها الممتدة منذ 20 عاما، وقالت لوبيز "لقد كانت رحلة مذهلة راودتنى فيها الأحلام الجامحة ورأيتها تتحقق".























