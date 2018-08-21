صور .. قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية بمستشفى الشرطة "صفر"

كتبت : دينا الحسيني

أنهت مستشفى الشرطة بالعجوزة قوائم الانتظار الحالية لمرضى العمليات الجراحية، وذلك فى إطار المشروع القومى الذى تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار للمرضى المقرر لهم إجراء العمليات الجراحية الحرجه وفق برنامج زمنى محدد.

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع قطاع الخدمات الطبية العمليات الجراحية التى تم إجرائها للمرضى المدرجين بقوائم الانتظار بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

واستقبلت مستشفى الشرطة بالعجوزة مؤخرًا كلاً من المريضة كريمة عبد الفتاح، والمريض نبيل داوود، والمريض عمر على، والمريض عمر محمود، والمريضة منى عبد الرازق، والمريضة سيدة محمد عبد الجواد، وأجريت لهم عمليات قسطرة وجراحة قلب وعظام مجانًا.

ومن المقرر مغادرتهم للمستشفى عقب استقرار حالتهم الصحية، وتنتظر المستشفى قوائم جديدة عقب احتفالات عيد الأضحى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستقبال الحالات المرضية وفقاً للقوائم المحددة.