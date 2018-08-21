صور.. ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تصنيع مضادات حيوية وأدوية منتهية الصلاحية بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إنه بناء على التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تم ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإعادة تصنيع بعض الأدوية والمضادات الحيوية المجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمركز البدارى وضبط جميع محتوياته وبه كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها والمواد المستخدمة فى تصنيع الأدوية والمبيدات الحشرية ومواد منتهية الصلاحية وذلك فى إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإحكام السيطرة على القطاع الصيدلى والمستشفيات ومخازن الأدوية الطبية والتأكد من سلامة الأدوية المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.

وقال محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين، إنه كانت معلومات قد وردت إلى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع غير مرخص داخل أحد المنازل بمركز البدارى يقوم بتصنيع مواد كيماوية وأدوية ومضادات حيوية وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسته وكلا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز البدارى والدكتور أحمد مرعى من إدارة التفتيش الصيدلى وبعض مفتشى التموين وإدارة التفتيش الصيدلى وتم مداهمة الموقع محل البلاغ.

وتم ضبط مصنع إعادة تدوير المضادات الحيوية داخل احد المنازل وبه عدد من زجاجات الترامادول الخام و11 زجاجة صغيرة معبأة وكيس به بودرة خام سيتم تحليلها لبيان ماهيتها و4 ماكينة كبس وتغليف ومزج عبوات الادوية عدد كبير من أدوية المستشفيات مثل ميزوتاك وخلافه وكمية كبيرة من العبوات البلاستيكية والزجاجية والجراكن والأوعية وأجهزة طباعة تاريخ إنتاج وصلاحية وعدد ثمانية عشر قرص ترامادول وخلافه.

كما تم ضبط مواد خام وأدوات وماكينات انتاج ومنتج كامل من الادوية والممنوعات وادوية غير مصرح بتداولها خارج المستشفيات ومكملات غذائية زراعية ومبيدات حشرية وعبوات عددها 18 عبوة سعة 50 ليتر مواد سائلة تدخل في صناعة المنظفات وعدد 19علبة شيكولاتة منتهية الصلاحية وكميات كبيرة من الادوية في فترة الصلاحية مشكوك في صحتها تم التحفظ عليها وتعييين الحراسة اللازمة عليها لحين جردها وفحصها بمعرفة الأطباء المتخصصين ومفتشي الصيادلة وتم ضبط صاحب المصنع وإعداد المحضر للعرض علي النيابة.

وأضاف وكيل وزارة التموين ، أنه بناء على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لجميع الاجهزة التنفيذية تم تكثيف الحملات المفاجئة على كافة القطاعات بالمحافظة وخاصة القطاع الصيدلى والمستشفيات ومخازن الادوية الطبية بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلى ومديرية أمن أسيوط للتأكد من سلامة الادوية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الادوية بالبدارى



ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الادوية بالبدارى



ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الادوية بالبدارى



ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الادوية بالبدارى



ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الادوية بالبدارى



ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الادوية بالبدارى



ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الادوية بالبدارى



ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الادوية بالبدارى



ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الادوية بالبدارى