صور.. ساحات صلاة العيد تستعد لاستقبال المصلين فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أنهت مديرية الأوقاف والوحدات المحلية ومديرية الشباب والرياضة، تجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة بنى سويف.

ففى مركز شباب تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف انتهى مسئولو المركز من فرش أرضية الملعب بالسجاد وتخصيص مكان للسيدات.

كما أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى بتخصيص 135 ساحة لأداء الصلاة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة مع تجهيز 270 خطيبًا.

وقال الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، أن الساحات الـ135 تم توزيعها بواقع 27 ساحة بمركز ومدينة بني سويف، و16 ساحة بمركز ومدينة ناصر، و7 ساحات بالواسطى، و29 ساحة باهناسيا، و26 ساحة في مركز ومدينة ببا، و15 ساحة في سمسطا، و15مثلها للفشن، مشيرًا إلى تجهيز 270 خطيبا بواقع خطيبين لكل ساحة (خطيب أساسى وآخر احتياطى)لأداء الخطبة والصلاة.



