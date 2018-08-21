صور.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمى الجمرات فى أول أيام عيد الأضحى

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

بدأت جموع الحجاج منذ فجر اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء نسك رمي الجمرات فى مشعر منى برمى الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات.



أثناء رمى الجمرات

كما توجه الحجاج اليوم إلى نحر الهدي ثم يؤدون طواف الإفاضة فى الحرم المكى.



أحد الحجاج أثناء رمى الجمرات

ويقضي الحجاج فى منى أيام التشريق الثلاثة، لرمى الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.