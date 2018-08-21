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صور.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمى الجمرات فى أول أيام عيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:33 م
صور.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمى الجمرات فى أول أيام عيد الأضحى الحجاج يرمون جمرة العقبة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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بدأت جموع الحجاج منذ فجر اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء نسك رمي الجمرات فى مشعر منى برمى الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات.

أثناء رمى الجمرات
أثناء رمى الجمرات

كما توجه الحجاج اليوم إلى نحر الهدي ثم يؤدون طواف الإفاضة فى الحرم المكى.

أحد الحجاج أثناء رمى الجمرات
أحد الحجاج أثناء رمى الجمرات

ويقضي الحجاج فى منى أيام التشريق الثلاثة، لرمى الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

الحجاج أثناء رمى الجمرات
الحجاج أثناء رمى الجمرات
الحجاج
الحجاج
الدعاء لله فى المشاعر المقدسة يهيمن على حجاج بيت الله الحرام
الدعاء لله فى المشاعر المقدسة يهيمن على حجاج بيت الله الحرام
بعض الحجاج احتشدوا فى جسر الجمرات منذ فجر أول أيام العيد
بعض الحجاج احتشدوا فى جسر الجمرات منذ فجر أول أيام العيد
بعض الحجاج على جسر الجمرات
بعض الحجاج على جسر الجمرات
بعض الحجاج يشاركون فى تنظيف الحرم بعد الانتهاء من رمى الحجرات
بعض الحجاج يشاركون فى تنظيف الحرم بعد الانتهاء من رمى الحجرات
حاج يحلق شعره
حاج يحلق شعره
حاج يقوم بحلق شعره
حاج يقوم بحلق شعره
حجاج بيت الله الحرام فى جسر الجمرات
حجاج بيت الله الحرام فى جسر الجمرات
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
حجاج يرمون جمرة العقبة
حجاج يرمون جمرة العقبة
حجاج يقومون برمى الجمرات
حجاج يقومون برمى الجمرات
رمى الجمرات
رمى الجمرات
سيدة ترمى جمرة العقبة
سيدة ترمى جمرة العقبة
عدد من الحجاج
عدد من الحجاج
نساء احتشدن فى وقت مبكر صباح الثلاثاء لرمى الجمرات
نساء احتشدن فى وقت مبكر صباح الثلاثاء لرمى الجمرات

 

 


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