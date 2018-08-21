صور.. جولات تفقدية لوزير الطيران بمطار القاهرة وبرج المراقبة

كتبت رحاب نبيل

نفذ الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الملك فيصل بمطار القاهرة، عدة جولات تفقدية لعدد من المواقع لمتابعة سير العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى.

بدأت الجولة بزيارة مركز العمليات المتكامل IOCC التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، رافق الوزير خلال الجولة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وكان فى استقبالهما الطيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لمتابعة موقف الرحلات، وانتظام حركة التشغيل، وكذا التعرف على جدول الرحلات الدولية والداخلية، والوقوف على مدى جاهزية واستعداد غرفة إدارة الأزمات، وتنسيقها مع باقي الجهات المعنية، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في التشغيل.

وعقب ذلك، نفذ وزير الطيران جولة تفقدية بمبني الركاب رقم 1 ، رافقه فيها المهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وتابع وزير الطيران حركة السفر والوصول، ثم استقل القطار الآلى، والذى يربط جميع مبانى المطار متوجها الى مبني الركاب رقم 2 المخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، واطمأن "المصري" على انتظام الرحلات، وحركة التشغيل، كما تابع الإجراءات الأمنية المطبقة على جميع الرحلات.

وتفقد وزير الطيران مبني الركاب رقم 3، المخصص لرحلات مصر للطيران، ورحلات شركات تحالف ستار، حيث تابع حركة السفر والوصول في المبنى والتي تشهد كثافة فى التشغيل خلال فترة العيد، وخاصة الرحلات المتجهة إلى مطارات الجذب السياحي، وتفقد الوزير الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار وكاونترات الجوازات والتارمك، ووجه الوزير المسئولين في المطار بتقديم التسهيلات للمسافرين للاستمتاع بقضاء إجازاتهم، كما تابع سير العمل بمهبط الطائرات والخدمات الارضية، و تفقد مبني الصيانة اليومية التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والذي يقوم بمتابعة الرحلات الجوية على مدار 24 ساعة من خلال مركز السيطرة الفنية الذي يعمل على مراقبة الحالة الفنية للطائرات، كما تابع التطبيقات المستخدمة لتتبع حالة الطائرات أثناء الرحلات ووجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود وبصفة خاصة خلال فترة كثافة التشغيل الحالية للحفاظ على أعلى نسب كفاءة التشغيل.

ثم تفقد الفريق يونس المصرى مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة المخصص لرحلات مصرللطيران إلى جدة والمدينة المنورة وتابع سير العمل استعدادا لرحلات عودة الحجاج،و اطلع على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن العائدين من الأراضى المقدسة، كما تفقد تجهيزات الخيمة المكيفة الجديدة التي تم إعدادها خارج مبنى الرحلات الموسمية أمام صالة الوصول لإستقبال أسر الحجاج و ذويهم، ووجه بتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات وصول السادة الحجاج في سهولة ويسر.

ثم تفقد وزير الطيران مبنى برج المراقبة الجوية، رافقه الملاح عادل ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وشملت الزيارة وحدة برج مطار القاهرة ووحدة الاقتراب (Approach Control Unit) ، ثم زار مركز مراقبة المنطقة (Area Control Center) وتابع إنسيابية وانتظام الحركة الجوية بالمجال الجوي .

وأنهى وزير الطيران جولته بزيارة مستشفي مصر للطيران، وكان فى استقباله الدكتور أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وتفقد الوزير قسم الإسعاف والطوارئ وغرف العمليات وغرف الرعاية المركزة والعيادات التخصصية، وزار بعض المرضى في غرفهم، وقدم لهم وذويهم التهنئة بالعيد، واطمأن على حالتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم ، ووجه بضرورة توفير الرعاية الطبية المميزة للمرضى.



















