صور.. توافد المواطنين لقضاء أول أيام عيد الأضحى برأس البر

توافدت أعداد كبيرة من أهالى محافظة دمياط وزوارها على الشواطئ والمتنزهات بمدينة رأس البر، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، للتنزه والاستمتاع وسط أجواء من البهجة والسعادة.





وشهدت شواطئ المدينة إقبالا ضعيفا من المواطنين فى الفترة الصباحية نظرا لحرص البعض على أداء صلاة العيد والتزاور وذبح الأضاحى.





ومن المنتظر أن تتزايد أعداد زوار المدينة فى الفترة المسائية خاصة شارعى النيل وبورسعيد ومنطقة اللسان وافترش المواطنون الحدائق العامة لتناول الطعام والمشروبات، وانتشر الباعة الجائلون بالميادين العامة والكورنيش والشواطئ لبيع سلعهم، كما شهدت المقاهى الموجودة بأسواق 63 و101 والسوق العمومى زحاما كبيرا من جانب المواطنين.



جاء ذلك وسط تعزيزات أمنية من جانب قوات الأمن بمختلف أنحاء مدينة رأس البر، لتأمين احتفالات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، حيث انتشر عدد من الأقوال الأمنية الثابتة، والمتحركة، لضبط أى حالات تحرش أو محاولات للخروج على القانون.





وأكد مجدى خاطر رئيس مدينة رأس البر أن الشواطئ تشهد إقبالا متوسطا فى الفترة الصباحية حيث تم توفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة بعدد 100رجل انقاذ و 6 لانش سريع و2 موتوسيكل مائي بطول الشاطئ ، وتواجد عدد 4عربات إسعاف مجهزة ، وعدد4 خيام لتجميع الأطفال التائهين.





وناشد خاطر المصطافين بعدم نزول البحر فى المناطق التى تتخلل مصدات الأمواج حيث تنتشر بها الدوامات، مؤكدا أن الاماكن الآمنة هى المساحات التى تقع خلف مصدات الأمواج مباشرة حيث تكون الأمواج منخفضة ولا توجد بها دوامات.





وقال خاطر إنه تم توفير كافة الخدمات ولم نواجه أى مشكلات، مؤكدا أن عمال قطاع النظافة بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر بذلوا جهودا كبيرة للحفاظ على مستوى النظافة بجميع شوارع وشواطئ المدينة.





توافد المواطنين على رأس البر



توافد المواطنين على رأس البر



توافد المواطنين على رأس البر