صور.. توافد المواطنين على الحدائق والمنتزهات بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

‏بدأ الأهالى بمحافظة أسيوط ومراكزها فى الإقبال على الحدائق والمنتزهات المختلفة بالمحافظة، وعلى رأسها حديقة الفردوس بمدينة أسيوط وحديقة الحيوان بمركز أبوتيج.

‏يقول مصطفي محمود أحد الأهالى بمدينة أسيوط، أن أهالى وأطفال المحافظة اعتادوا الخروج للحدائق عقب أداء صلاة العيد، فيما يتم تأجيل الذبح إلى اليوم التالى.

وقال عبد الفتاح سيد أحد العاملين الملاهى بالحدائق، إن العيد بمثابة موسم لهم، وينتظرونه من العام للعام، وعادة ما يأتى بعض الأهالى والأطفال إلى الحديقة فى اليوم الأول ويؤجلون الذبح لليوم الثالى أو يأتون إلى الحديقة عقب قيامهم بذبح الأضاحى.

‏ ‏وقال صلاح أحمد صاحب بعض الخيول، إن موسم عيد الفطر وعيد الأضحى والمناسبات الأخرى، مثل شم النسيم وأعياد الأقباط من أهم مصادر الدخل، ويختار الأهالى هذا المكان كونه مجاور لحديقة الفردوس التى يتردد عليها أعداد كبيرة من الراغبين فى التنزه.











































