صور.. تجهيز ساحة "استاد طور سيناء" لصلاة عيد الأضحى

جنوب سيناء- فايزة مرسال

رصدت عدسة "اليوم السابع" استعدادات وتجهيزات الملعب القانونى بالاستاد الرياضى بطور سيناء لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم، الثلاثاء، بحضور الشيخ إسماعيل الراوى، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء ومحمد فتحى توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

ومن المقرر أن يؤدى اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية صلاة العيد بساحة ملعب "الاستاد الرياضى".

من جانبه أعلن الشيخ "إسماعيل الراوى" وكيل وزارة الأوقاف، انتهاء المديرية من إعداد قائمة بالمساجد الكبرى والساحات المرشحة لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك. معلنا أنه تم تخصيص 54 مسجدا لإقامة صلاة العيد، 17 ساحة على مستوى مدن المحافظة.















