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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:53 م
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صور .. انعقاد غرفة طوارئ صحة الشرقية و انتظام عمل المستشفيات أول أيام العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:26 م
صور .. انعقاد غرفة طوارئ صحة الشرقية و انتظام عمل المستشفيات أول أيام العيد غرفة طوارئ الصحه
الشرقية - إيمان مهنى
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انعقدت غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية ، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم ، ذلك لمتابعة إنتظام العمل بالمستشفيات وانتشار سيارات الإسعاف بالنقاط المحددة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين تزامنا مع الاحتفالات بعيد  الأضحى المبارك .

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير غرفة الطوارئ، إنه تفقد مستشفى الزقازيق العام، وسير العمل بأقسام الطوارئ والاستقبال وعناية الأطفال، والحضانات وعناية القلب، وعناية الباطنة، والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين والعمال والأمن، وتوافر الأدوية والمستلزمات، والدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال
 
 
 
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مير غرفة الطوارئ يتابع العمل

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غرفة طوارئ اصحة الشرقية

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عيادات المستشفى

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مكتب تنسيق حالات العناية المركزة

 


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