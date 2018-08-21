صور .. انعقاد غرفة طوارئ صحة الشرقية و انتظام عمل المستشفيات أول أيام العيد

الشرقية - إيمان مهنى

انعقدت غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية ، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم ، ذلك لمتابعة إنتظام العمل بالمستشفيات وانتشار سيارات الإسعاف بالنقاط المحددة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين تزامنا مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك .

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير غرفة الطوارئ، إنه تفقد مستشفى الزقازيق العام، وسير العمل بأقسام الطوارئ والاستقبال وعناية الأطفال، والحضانات وعناية القلب، وعناية الباطنة، والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين والعمال والأمن، وتوافر الأدوية والمستلزمات، والدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال