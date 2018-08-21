صور.. الطيران السعودى ينفذ 430 طلعة استطلاعية فى سماء المشاعر المقدسة

كتب محمد رضا

نفذ طيران الأمن السعودى، أكثر من 430 طلعة جوية فى سماء المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ انطلاق موسم حج 1439 هـ، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الإعلام السعودية.



طيران الأمن السعودى

وينفذ طيران الأمن السعودى باستمرار جولات استطلاعية لمتابعة تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما استخدمت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، طائرات الدرون "طائرات بدون طيار"، لرصد وضبط الحجاج المخالفين ومن ينقلونهم خاصةً فى محيط مكة المكرمة.



طلعات جوية للطيران السعودى فى سماء المشاعر المقدسة

وفى هذا الصدد، صدرت تصريحات سابقة عن جمعان الزهرانى، الرائد بالدوريات الأمنية بمكة المكرمة، أكد فيها على استخدام طائرات الدرون فى رصد وضبط الحجاج المخالفين ومن ينقلونهم خاصة فى المناطق الوعرة وداخل الأودية، مضيفًا أنه يحمل جهاز تحكم بطائرة بدون طيار، موضحًا أن الاستخدام الأساسى للدرونز يكون فى الأماكن التى لا تتمكن الدوريات الأمنية من الدخول إليها لوعورتها.

وأشار إلى أن هناك سيارة معدَّة لتشغيل الطائرة ومتابعة عمل الأكمنة لضبط المخالفين، لافتًا إلى أن استخدام تلك الطائرات حقق فائدة كبيرة فى إطار حملة "لا حج بلا تصريح"، كما استُخدمت فى عمرة رمضان، وكذلك فى الحج لمراقبة المواقع.



مراقبة تفويج الحجاج فى مكة المكرمة



الطيران السعودى فى سماء مكة المكرمة