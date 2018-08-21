صور.. الإغاثة تواصل مساعدة الناجين من زلازل لومبوك بإندونسيا

تواصل هيئات الإغاثة والمسؤولون الإندونيسيون، اليوم الثلاثاء، مساعدة الناجين بعد ثالث زلزال مدمر يضرب جزيرة لومبوك فى أقل من شهر، حيث لقى حوالى 500 شخص مصرعهم، وتشريد مئات الآلاف.

تعرضت الجزيرة المجاورة لمنتجع بالى لزلزالين مدمرين فى 29 يوليو الماضى و5 أغسطس، ومن ثم الأحد اهتزت الأرض مجدداً جراء سلسلة من الزلازل والهزات الارتدادية التى بلغ أشدها 6,9 درجات.

ولقى ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم فى لومبوك وجزيرة سومباوا المجاورة ومعظمهم بسبب الحطام المتساقط، وفقا للهيئة الوطنية للكوارث.

وتعهدت منظمات الإغاثة تكثيف المساعدات الإنسانية فى الجزيرة حيث يعانى السكان المنكوبون فى المخيمات المؤقتة التى أقيمت للمشردين.

وكان زلزال 5 أغسطس الماضى دمر عشرات الالاف من المنازل والمساجد والمتاجر فى مختلف أنحاء لومبوك وأوقع 481 قتيلا علما أن قوته بلغت 6,9 درجات، ولا يزال نحو 150 جريحا يعالجون فى كبرى مدن الجزيرة.