video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إلقاء البالونات على المصلين بأسيوط احتفالًا بعيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:59 ص
صور.. إلقاء البالونات على المصلين بأسيوط احتفالًا بعيد الأضحى القاء البلونات على المصلين
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

قام مجموعة من شباب بمحافظة أسيوط، منذ قليل، بإلقاء البالونات على المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك عقب أداء صلاة العيد بساحة مسجدى ناصر وأبوالجود بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا".

 

حيث قام مجموعة من الشباب بإلقاء البالونات من فوق كوبر الجمهورية على المواطنين والأطفال عقب صلاة العيد، وذلك لنشر البهجة والسعادة.

 

وأدى آلاف المصلين بمحافظة أسيوط، منذ قليل، صلاة عيد الأضحى المبارك، فى الساحات والمساجد التى حددتها مديرية الأوقاف بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

 

وفى خطبة العيد، تناول خطباء المساجد والساحات، فضل الأضحية واستلهام العبر من هذه المناسبة التى تعبر عن الفداء والتضحية وبر الوالدين؛ كما دعا المواطنين إلى التكافل والتراحم والمودة فيما بينهم، كما تم شرح كيفية ذبح الأضاحى وتوزيع لحومها.

 

وكانت محافظة أسيوط، أعلنت عن تجهيز أكثر من 122 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة، والتنسيق مع مديرية الأوقاف و الوحدات المحلية وبعض المديريات للإعلان عن الساحات المخصصة للصلاة ونظافة الطرق المؤدية للمساجد وإنارتها طبقًا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

 

كما رفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية حالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، وإلغاء الإجازات للعاملين بمرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، وذلك تحسبا لأى طوارئ خلال أيام العيد.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط يستقبل القيادات الدينية والشعبية للتهنئة بعيد الأضحى

أسيوط

صلاة العيد

عيد الأضحى

أمن أسيوط

الأوقاف

اخبار مصر

اخبار اسيوط

اوقاف اسيوط




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة