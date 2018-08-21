صور.. إلقاء البالونات على المصلين بأسيوط احتفالًا بعيد الأضحى

أسيوط ـ محمود عجمى

قام مجموعة من شباب بمحافظة أسيوط، منذ قليل، بإلقاء البالونات على المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك عقب أداء صلاة العيد بساحة مسجدى ناصر وأبوالجود بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا".

حيث قام مجموعة من الشباب بإلقاء البالونات من فوق كوبر الجمهورية على المواطنين والأطفال عقب صلاة العيد، وذلك لنشر البهجة والسعادة.

وأدى آلاف المصلين بمحافظة أسيوط، منذ قليل، صلاة عيد الأضحى المبارك، فى الساحات والمساجد التى حددتها مديرية الأوقاف بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وفى خطبة العيد، تناول خطباء المساجد والساحات، فضل الأضحية واستلهام العبر من هذه المناسبة التى تعبر عن الفداء والتضحية وبر الوالدين؛ كما دعا المواطنين إلى التكافل والتراحم والمودة فيما بينهم، كما تم شرح كيفية ذبح الأضاحى وتوزيع لحومها.

وكانت محافظة أسيوط، أعلنت عن تجهيز أكثر من 122 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة، والتنسيق مع مديرية الأوقاف و الوحدات المحلية وبعض المديريات للإعلان عن الساحات المخصصة للصلاة ونظافة الطرق المؤدية للمساجد وإنارتها طبقًا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

كما رفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية حالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، وإلغاء الإجازات للعاملين بمرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، وذلك تحسبا لأى طوارئ خلال أيام العيد.



































