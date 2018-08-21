صور..أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)

شهدت أوكرانيا استعراضا عسكريا وسط كييف احتفالا بذكرى الاستقلال، والذى يصادف يوم 24 أغسطس من كل عام.

وحضر هذه الاحتفالات كبار المسئولين فى الدولة، الاحتفالات شملت عرضا عسكريا لقدرات الجيش الأوكراني، الذى أكد الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو بأنه قد تم بناءه من الصفر وفى ظرف عامين.

كما تم تقديم الأوسمة على العديد من العسكريين الذى قدموا تضحيات كبيرة فى الصراع الدائر فى الانفصاليين بمنطقة الدونباس شرق البلاد.



جانب من الاستعراض العسكرى فى أوكرانيا



استعراض عسكرى فى أوكرانيا



أوكرانيا تستعرض قوتها العسكرية



جانب من العرض العسكرى