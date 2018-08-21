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صور..أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:14 ص
صور..أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال عناصر من الجيش الأوكرانى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)
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شهدت أوكرانيا استعراضا عسكريا وسط كييف احتفالا بذكرى الاستقلال، والذى يصادف يوم 24 أغسطس من كل عام.

وحضر هذه الاحتفالات كبار المسئولين فى الدولة، الاحتفالات شملت عرضا عسكريا لقدرات الجيش الأوكراني، الذى أكد الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو بأنه قد تم بناءه من الصفر وفى ظرف عامين.

كما تم تقديم الأوسمة على العديد من العسكريين الذى قدموا تضحيات كبيرة فى الصراع الدائر فى الانفصاليين بمنطقة الدونباس شرق البلاد.

جانب من الاستعراض العسكرى فى أوكرانيا
جانب من الاستعراض العسكرى فى أوكرانيا

 

استعراض عسكرى فى أوكرانيا
استعراض عسكرى فى أوكرانيا

 

أوكرانيا تستعرض قوتها العسكرية
أوكرانيا تستعرض قوتها العسكرية

 

جانب من العرض العسكرى
جانب من العرض العسكرى

 

عرض عسكرى فى أوكرانيا
عرض عسكرى فى أوكرانيا

 


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