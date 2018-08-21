video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. أمير مكة ونائبه يرميان جمرة العقبة بعد النفير من عرفات

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:31 ص
صور.. أمير مكة ونائبه يرميان جمرة العقبة بعد النفير من عرفات حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

ألقى أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه عبدالله بن بندر، جمرة العقبة بعد أن اطمأنا على نجاح خطط تصعيد ونفرة ضيوف الرحمن من عرفات إلى مزدلفة.

 

أمير مكة
أمير مكة

 

وبدأ حجاج بيت الله الحرام  منذ وصولهم مساء أمس الموافق التاسع من شهر ذى الحجة، إلى مشعر مزدلفة قادمين من مشعر عرفات بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، فى تجميع الحصى استعداداً لرمى الجمرات الثلاث والتى تبدأ غدًا الثلاثاء.

 

أمير مكى يلقى بجمرة العقبة
أمير مكى يلقى بجمرة العقبة

 

نائب أمير مكة
نائب أمير مكة

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

وزير الأوقاف: فى عيد الفداء والتضحية يجب ألا ننسى من ضحوا فى سبيل وطننا

عرفات

جمرة العقبة

أمير مكة

نائب أمير مكة




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة