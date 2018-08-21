صور.. أمير مكة ونائبه يرميان جمرة العقبة بعد النفير من عرفات

كتب- هاشم الفخرانى

ألقى أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه عبدالله بن بندر، جمرة العقبة بعد أن اطمأنا على نجاح خطط تصعيد ونفرة ضيوف الرحمن من عرفات إلى مزدلفة.



أمير مكة

وبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم مساء أمس الموافق التاسع من شهر ذى الحجة، إلى مشعر مزدلفة قادمين من مشعر عرفات بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، فى تجميع الحصى استعداداً لرمى الجمرات الثلاث والتى تبدأ غدًا الثلاثاء.



أمير مكى يلقى بجمرة العقبة