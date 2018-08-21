"صحة الأقصر" تشكل لجنة مكبرة للمتابعة والمرور على المنشآت الطبية بالمحافظة

الأقصر - أحمد مرعى

شكل الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لجنة مكبرة من الأطباء والموظفين لمتابعة سير العمل خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة المرور على المستشفيات والوحدات الصحية والتفتيش على تواجد الأطباء والتمريض والأمصال وأدوية الطوارئ ويجرى العمل على قدم وساق.

وأكد السيد عبد الجواد على مكافأة الملتزمين بخدمة المواطنين ومجازاة المتقاعسين، خلال مرورهم على المستشفيات المختلفة. وقامت الفرق بالمرور على مستشفى الأقصر العام ومستشفى القرنة المركزى ومستشفى إسنا والبياضية وحميات الأقصر وأرمنت وكذلك على الوحدات الصحية بإدارة البندر والطود وأرمنت والقرنة والبياضية والزينية وإسنا.

وقد اطمأنت الفرق على تواجد الأدوية والأمصال والمستلزمات وانضباط الفرق الطبية، وتقوم غرفة الأزمات بمديرية الصحة بمتابعة ودراسة التقارير عن كثب وتقوم بحل المشكلات بشكل فورى.