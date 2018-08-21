شركة مياه القناة تنهى إصلاح خط 800 بالسويس فى أول أيام العيد

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس جمال الحسيني القائم بأعمال رئيس مياه القناة ،الإنتهاء من إصلاح كسر خط طرد محطة الحباليات بمحافظة السويس، بقطر800 ملىGRp ، والتى تخدم منطقة الجانين بالكامل، بتواجد أشرف السعداوي سكرتيرعام محافظة السويس المساعد، وإشراف المهندس حمدى عبدالله عضومجلس الإدارة .

وأشار الحسيني فى بيان له اليوم، إلى أنه تم إصلاح الكسر حرصا على عدم تأثر المنطقة ويبذل العاملين بقطاع السويس جهدا مكثفا، لإنهاء المهمة على أكمل وجه ،وأن هذا يأتي فى إطار تفعيل خطة الطوارئ القصوى التى تنفذها مياه القناه فى القطاعات الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، خلال عيد الأضحى المبارك، وأنة تم الإنتهاء من إصلاح الخط وعمل التجارب وعودة الأمور الى طبيعتها .

ومن جانب آخرقام المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية وعاشور السيد رئيس قطاع بورسعيد، بجولات ميدانية لمتابعة إنتظام العمل وخاصة فى منطقة شارع التجاري وأعمال معالجة الهبوط بمنطقة الجزيرة الوسطى وتم تشعيل البدالة بواسطة سيارة مواجهة السيول وقيام فرق الطوارئ بأعمالها بأحياء بورسعيد.