شباب يوزعون البلالين والفشار على الأطفال بساحة الأزهر احتفالا بالعيد

كتب محمود راغب

شهد الجامع الأزهر قيام مجموعة من الشباب بتوزيع البلالين والفشار والألعاب الترفيهية على الأطفال، وذلك داخل ساحة الأزهر الشريف عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، لإضفاء البهجة على وجوه الأطفال .

يأتى ذلك فى محاولة من الشباب لإضفاء البهجة على وجوه الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، فيما حرص الكثير من المصلين على التقاط الصور السيلفى داخل ساحة الأزهر الشريف .

وأدى منذ قليل، الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر الشريف ومسجد الحسين، حيث امتلأت ساحات المسجدين بالمصلين .