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شباب يوزعون البلالين والفشار على الأطفال بساحة الأزهر احتفالا بالعيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:11 ص
شباب يوزعون البلالين والفشار على الأطفال بساحة الأزهر احتفالا بالعيد شباب يوزعون البلالين والفشار على الأطفال
كتب محمود راغب
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شهد الجامع الأزهر قيام مجموعة من الشباب بتوزيع البلالين والفشار والألعاب الترفيهية على الأطفال، وذلك داخل ساحة الأزهر الشريف عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، لإضفاء البهجة على وجوه الأطفال .

يأتى ذلك فى محاولة من الشباب لإضفاء البهجة على وجوه الأطفال احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، فيما حرص الكثير من المصلين على التقاط الصور السيلفى داخل ساحة الأزهر الشريف .

 

وأدى منذ قليل، الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر الشريف ومسجد الحسين، حيث امتلأت ساحات المسجدين بالمصلين .


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