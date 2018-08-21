شاهد في دقيقة.. 5 خطوات لمواجهة التحرش في عيد الأضحى

كتب محمود راغب

تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، ننشر في التقرير التالي عدد من الخطوات حال تعرض الفتيات لأي مضايقات أو تحرش، وكيف تحصل على حقها القانوني، في السطور التالية:

1- لا تتردي في الإبلاغ عن الواقعة واثبتي ذلك خلال محضر في أقرب قسم شرطة

2- تواصلي مع غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة من خلال الخط الساخن 15115

3- يمكن إرسال الرسائل الخاصة باستغاثات التحرش عبر "واتس أب" على أرقام

01007525600 - 01099299191

أو على البريد الإلكتروني omb.office@yahoo.com

4- المجلس القومي للمرأة سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية حال رفع دعوى قضائية

5- محاميو المجلس يتواجدون مع قوات الشرطة خلال حملات ضبط وقائع التحرش ويمكنك الاستعانة بهم أيضا