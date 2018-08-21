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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:19 م
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شاهد في دقيقة.. 5 خطوات لمواجهة التحرش في عيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:16 م
شاهد في دقيقة.. 5 خطوات لمواجهة التحرش في عيد الأضحى
كتب محمود راغب
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تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، ننشر في التقرير التالي عدد من الخطوات حال تعرض الفتيات لأي مضايقات أو تحرش، وكيف تحصل على حقها القانوني، في السطور التالية:

1- لا تتردي في الإبلاغ عن الواقعة واثبتي ذلك خلال محضر في أقرب قسم شرطة

2-  تواصلي مع غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة من خلال الخط الساخن 15115

3- يمكن إرسال الرسائل الخاصة باستغاثات التحرش عبر "واتس أب" على أرقام

01007525600  - 01099299191

أو على البريد الإلكتروني  omb.office@yahoo.com

4- المجلس القومي للمرأة سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية حال رفع دعوى قضائية 

 5- محاميو المجلس يتواجدون مع قوات الشرطة خلال حملات ضبط وقائع التحرش ويمكنك الاستعانة بهم أيضا


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القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

غرفه عمليات

التحرش

عيد الأضحى




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