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شاهد.. رسالة إعلامية ألمانية فى الأراضى المقدسة عن رحلتها من الشاشة إلى مكة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:36 م
شاهد.. رسالة إعلامية ألمانية فى الأراضى المقدسة عن رحلتها من الشاشة إلى مكة كريستيان باكر
كتب محمد رضا
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كريستيانا باكر، إعلامية ألمانية اعتنقت الإسلام منذ عام 1995، أدت فريضة الحج هذا العام، وقالت من داخل الأراضى المقدسة "كنت أشعر بالفراغ الداخلى، كان ثمة ماهو عظيم مفقود فى داخلى، وهو الله"، مضيفه "وبفضله تعالى أشعر الآن بغنى النفس والرضاء والاطمئنان، ولدى هدف فى الحياة".

 

 

وقالت الإعلامية الألمانية، من داخل الحرم المكى، "اسمى كريستيانا باكر، وبالفعل كانت رحلتى طويلة عملت كمقدمة برامج وأجريت مقابلات مع نجوم موسيقى الروك واستضفت العروض الموسيقية على قناة MTV الأوروبية، وبفضل الله أصبحت مسلمة بعد بضع سنوات، والحمد لله وجدت نفسى فى مكة".

الإعلامية الألمانية كريستيان باكر
الإعلامية الألمانية كريستيان باكر

 

كريستيان باكر فى الأراضى المقدسة
كريستيان باكر فى الأراضى المقدسة

 

وتتابع "هذا كان عنوان كتابى، فقد كتبت عن رحلتى "من قناة MTV إلى مكة"، ولخصت مسيرة حياتى فى كلمات أربعة، وقد كانت بالفعل رحلة طويلة، وأعتقد أنها لم تكن رحلة عادية، لقد رغبت فى أن يتعرف الناس إلى الإسلام الجميل الذى اكتشفته".

وأضافت "ما تفعله السعودية من تيسير لأكثر من مليونى حاج ليؤدوا مناسك الحج مثير للاهتمام"، متسائلة "كيف يقدم العديد من المتطوعين المساعدة؟، كيف تنظف الأماكن على مدار الساعة؟"، وتابعت "مثير للاهتمام كيف يشارك الجميع وكم من الشباب يقدمون العون!".

واختتمت كلماتها المسجلة بعد أدائها الصلاة داخل المسجد الحرام، "عند الطواف مع الناس منهم من ينشد أناشيد معينة، ومنهم من ينشد ترانيم أخرى، ولا يمكنك إلا أن تتفاعل مع مشهد الناس من كل لون وكل سن".

كريستيان باكر تشرب داخل الحرم
كريستيان باكر تشرب داخل الحرم

 

كريستيان باكر تلوح بيدها للكعبة
كريستيان باكر تلوح بيدها للكعبة

 

كريستيان باكر تطوف حول الكعبة
كريستيان باكر تطوف حول الكعبة

 

كريستيان باكر فى الطواف
كريستيان باكر فى الطواف

 

كريستيان باكر خلال التسجيل فى الحرم
كريستيان باكر خلال التسجيل فى الحرم

 

كريستيان باكر الألمانية المسلمة
كريستيان باكر الألمانية المسلمة

 


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