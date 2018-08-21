سيدة تشكو لمحافظ القاهرة إزعاج ورش منطقة الخليفة الظافر بمدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى

استوقفت سيدة محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، خلال تفقده مجمع مخابز مدينة نصر، لتشكو من إزعاج ورش منطقة الخليفة الظافر بحى غرب مدينة نصر، التى تعمل منذ التاسعة صباحا حتى الثانية صباحا وهو ما يسبب إزعاج للمواطنين، قائلة: اشتكينا كتير وفى واحد فى الحى بياخد رشاوى من الورش لعدم غلقها".

من جانبه، أكد المحافظ أن أى عنصر فاسد سيتم استبعاده موجها رئيس المتابعة الميدانية اللواء إبراهيم عوض بمتابعة المشكلة وتقديم تقرير وافى عنها، كما نبه على رئيس حى غرب مدينة نصر بمتابعة المشكلة.

رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء أحمد تيمور، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومصطفى عبد العزيز رئيس حى شرق مدينة نصر وإبراهيم عسقلانى مدير تموين بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة.