سليفى مباغت مع محمد بن راشد آل مكتوم على طريقة نجله حمدان للتهنئة بعيد الأضحى

كتبت ريهام عبد الله

تجمع حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، ووالده محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، علاقة مميزة، تتضح فى الصور التى تجمع حمدان بوالده، وعلى الرغم من التزامهم بتقاليد العائلات الملكية الحاكمة، إلا أن حمدان لا يتوقف عن ممازحة أبيه.

"حمدان" التقط صورة على طريقة السليفى مع والده، الصورة الطريفة التى لا تخلو من المزاح، حيث ظهر بها حمدان يلتقط الصورة، ويظهر فى الخلفية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، غير منتبه، وعلق حمدان على الصورة، "كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك".



حمدان بن محمد