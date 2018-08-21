سلطات مطار القاهرة تضبط 17 هاربا من أحكام قضائية

كتب أحمد حمادة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، من ضبط 17 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، خلال حملة أمنية فى الـ24 ساعة الماضية لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على المطار .

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وجرى القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 17 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدًا لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.