video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-8-2018 واستقرار العملة الأوروبية بالبنوك

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:33 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-8-2018 واستقرار العملة الأوروبية بالبنوك يورو
كتبت- منى ضياء
إضافة تعليق

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21-8-2018، بالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك، وعند سعر ختام تعاملات الأحد، ثبت سعر اليورو ولم يتغير مقابل الجنيه، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو، والذى جاء كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.38 جنيه للشراء

20.54 جنيه للبيع

 

يورو

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.20 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.20 للشراء

20.46  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

20.30  للشراء

20.82 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 20.25 للشراء

 20.50 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.23 للشراء

20.48 للبيع

 

يورو


إضافة تعليق

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

مارك كلاتينبيرج يبرئ محمد صلاح من التمثيل أمام كريستال بالاس

مارك كلاتينبيرج يبرئ محمد صلاح من التمثيل أمام كريستال بالاس

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة