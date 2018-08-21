سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-8-2018 واستقرار العملة الأوروبية بالبنوك

كتبت- منى ضياء

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21-8-2018، بالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك، وعند سعر ختام تعاملات الأحد، ثبت سعر اليورو ولم يتغير مقابل الجنيه، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو، والذى جاء كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.38 جنيه للشراء

20.54 جنيه للبيع

يورو

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.20 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.20 للشراء

20.46 للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

20.30 للشراء

20.82 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.25 للشراء

20.50 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.23 للشراء

20.48 للبيع

يورو