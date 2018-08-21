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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-8-2018 واستقرار "الأخضر" أمام الجنيه

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:40 م
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-8-2018 واستقرار "الأخضر" أمام الجنيه دولارات ـ أرشيفية
كتبت: منى ضياء
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استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-8-2018، أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المحلى، ونظرا لتوقف التعاملات المصرفية لبدء أجازة عيد الأضحى المبارك، ثبت سعر الدولار عند سعر ختام تعاملات الأحد، مسجلاً الآتى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.82  جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

دولار

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78  جنيه للشراء

17.88   جنيه للبيع

 

دولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.85  جنيه للشراء

17.95   جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.82   جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع


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