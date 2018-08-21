video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سجن شقيق عهد التميمي لرشقه جندياً اسرائيلياً بالحجارة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:28 م
سجن شقيق عهد التميمي لرشقه جندياً اسرائيلياً بالحجارة عهد التميمى
أ ف ب
إضافة تعليق

قضت محكمة إسرائيلية بسجن شقيق الشابة عهد التميمى التى تحولت إلى رمز للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى بعد صفعها جنديين، إثر أدانته برشق جندى بالحجارة، وفق ما أعلن الجيش الثلاثاء.

واعترف وعد التميمى بالدور الذى قام به خلال مواجهات عنيفة فى مارس 2017 عندما أصيب شرطى من حرس الحدود بجروح جراء إلقاء فلسطينيين الحجارة على مركبته، بحسب حكم صدر عن محكمة عسكرية الاثنين.

وورد فى وثيقة المحكمة أنه بما أن وعد التميمى تلقى حكما مع وقف التنفيذ لرشقه بالحجارة عناصر أمن إسرائيليين في 2016، حكم عليه بالسجن 14 شهرا جراء حادثة العام 2017 كجزء من اتفاق لتخفيف العقوبة.

ولدى سؤاله في المحكمة إن كان لديه ما يضيفه، قال المتهم البالغ من العمر 22 عاما "لا شيء لدي لأضيفه. لن تكون هناك مرة ثالثة"، وذلك بحسب الحكم الذى نشره الجيش الاسرائيلى الثلاثاء.

ووقعت الحادثة فى قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة حيث تسكن عائلة التميمى.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل يتخلى الدب الروسى عن القط الشيرازى فى سوريا؟..بعد اتفاق موسكو وواشنطن لإخراج إيران من سوريا..الصقر الأمريكى"بولتون"يبحث في إسرائيل إنهاء وجودها..وطهران تعمق تواجدها بدمشق عبر بوابة إعادة الاعمار والاستثمارات

إسرائيل تسلم إخطارات بوقف البناء فى محلات تجارية جنوب غرب جنين

إسرائيل تحول المدنيين إلى ميليشيات مسلحة

فلسطين

إسرائيل

عهد التميمى

النزاع الفلسطينى الإسرائيلى

اخبار العرب

أخبار العرب الآن




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة