سجن شقيق عهد التميمي لرشقه جندياً اسرائيلياً بالحجارة

أ ف ب

قضت محكمة إسرائيلية بسجن شقيق الشابة عهد التميمى التى تحولت إلى رمز للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى بعد صفعها جنديين، إثر أدانته برشق جندى بالحجارة، وفق ما أعلن الجيش الثلاثاء.

واعترف وعد التميمى بالدور الذى قام به خلال مواجهات عنيفة فى مارس 2017 عندما أصيب شرطى من حرس الحدود بجروح جراء إلقاء فلسطينيين الحجارة على مركبته، بحسب حكم صدر عن محكمة عسكرية الاثنين.

وورد فى وثيقة المحكمة أنه بما أن وعد التميمى تلقى حكما مع وقف التنفيذ لرشقه بالحجارة عناصر أمن إسرائيليين في 2016، حكم عليه بالسجن 14 شهرا جراء حادثة العام 2017 كجزء من اتفاق لتخفيف العقوبة.

ولدى سؤاله في المحكمة إن كان لديه ما يضيفه، قال المتهم البالغ من العمر 22 عاما "لا شيء لدي لأضيفه. لن تكون هناك مرة ثالثة"، وذلك بحسب الحكم الذى نشره الجيش الاسرائيلى الثلاثاء.

ووقعت الحادثة فى قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة حيث تسكن عائلة التميمى.