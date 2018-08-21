video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوج يجبر زوجته على الخضوع للختان مرة أخرى بسبب خوفه عليها من الفتنة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:00 ص
زوج يجبر زوجته على الخضوع للختان مرة أخرى بسبب خوفه عليها من الفتنة محكمة الاسرة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

خلافات مشتعلة منذ أبدى الزوج رغبته للسفر إلى إحدى الدول العربية للعمل هناك، ليضع شرطا لزوجته وأم طفليه، وهو أن تخضع لعملية ختان، حتى تستمر معه فى الحياة الزوجية، ورغم محاولة الزوجة الهروب من تلك الأزمة بأقل الخسائر حاصرها بتهديده بتطليقها والزواج من أخرى حتى خضعت لأوامره.

حكاية الزوجة "س.ك.ح" الزوجة الثلاثنية كما قصتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة للمطالبة بحقوقها:منذ زواجنا وهو يخطط للسفر ولم أعترض بسبب المبررات التى يقنعنى بها خوفا من التصدى له بسبب عصبيته واعتياده على للتعدى بالضرب على جسدى الضعيف وتهديده بسلب أبنائى وعندما لجئت لأهلى اتهمونى بالنشوز وعدم طاعة زوجى وعصيانه.

وتابعت بعد تعدى زوجها عليها بعلقة موت كادت أن تؤدى بحياتها قائلة: "عندما تزوجت رغم أننى موظفة ومتعلمة ولكن القدر وسوء الحظ أوقعنى مع زوج جاهل لا يرحم، ليكلمنى بمنتهى البجاحة إنه يخشى من سفره خوفا من عدم تحملى طول مدة غيابى وطلب الخضوع للختان بشكل كامل لأنفذها بعد تعنيفى من والدتى.

وأكملت الزوجة: بعد إجرائى الختان رقدت على سرير المرض أعانى وأتلقى نظرات حماتى التى تتهمنى بسوء الخلق وكلماتها الحادة لأدخل فى حالة نفسية وبكاء مستمر وأمتنع عن الطاعة حتى يوافق زوجى على سفره برفقته ليرحمنى من تسلط والدته.

واستطردت قائلة: أصبح مع الوقت يعاملنى بمنتهى الجهل أثناء نزوله إجازات يعنفنى ويضربنى ويتهمنى أنه أصبح لا يستطيع العيش معى وأصبح يهددنى بزواجه من أخرى لأنى لا أرضيه إلى أن هربت بعد طرده لى ليلا وطلبت الطلاق وحقوقى ولكنه رفض وتركنى معلقة بدأ حملة إساءة ضدى فى وسط زملائى ومنطقتى السكنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فاطمة تتقدم لمحكمة الأسرة لخلع زوجها بعد شهرين زواج بسبب محاولته قتلها

محكمه الاسره

ختان الاناث

اخبار حوادث مصر

زوجات معنفات

اخبار مصر اليوم

ازواج عنيفون




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة