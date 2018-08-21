زوج يجبر زوجته على الخضوع للختان مرة أخرى بسبب خوفه عليها من الفتنة

كتبت أسماء شلبى

خلافات مشتعلة منذ أبدى الزوج رغبته للسفر إلى إحدى الدول العربية للعمل هناك، ليضع شرطا لزوجته وأم طفليه، وهو أن تخضع لعملية ختان، حتى تستمر معه فى الحياة الزوجية، ورغم محاولة الزوجة الهروب من تلك الأزمة بأقل الخسائر حاصرها بتهديده بتطليقها والزواج من أخرى حتى خضعت لأوامره.

حكاية الزوجة "س.ك.ح" الزوجة الثلاثنية كما قصتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة للمطالبة بحقوقها:منذ زواجنا وهو يخطط للسفر ولم أعترض بسبب المبررات التى يقنعنى بها خوفا من التصدى له بسبب عصبيته واعتياده على للتعدى بالضرب على جسدى الضعيف وتهديده بسلب أبنائى وعندما لجئت لأهلى اتهمونى بالنشوز وعدم طاعة زوجى وعصيانه.

وتابعت بعد تعدى زوجها عليها بعلقة موت كادت أن تؤدى بحياتها قائلة: "عندما تزوجت رغم أننى موظفة ومتعلمة ولكن القدر وسوء الحظ أوقعنى مع زوج جاهل لا يرحم، ليكلمنى بمنتهى البجاحة إنه يخشى من سفره خوفا من عدم تحملى طول مدة غيابى وطلب الخضوع للختان بشكل كامل لأنفذها بعد تعنيفى من والدتى.

وأكملت الزوجة: بعد إجرائى الختان رقدت على سرير المرض أعانى وأتلقى نظرات حماتى التى تتهمنى بسوء الخلق وكلماتها الحادة لأدخل فى حالة نفسية وبكاء مستمر وأمتنع عن الطاعة حتى يوافق زوجى على سفره برفقته ليرحمنى من تسلط والدته.

واستطردت قائلة: أصبح مع الوقت يعاملنى بمنتهى الجهل أثناء نزوله إجازات يعنفنى ويضربنى ويتهمنى أنه أصبح لا يستطيع العيش معى وأصبح يهددنى بزواجه من أخرى لأنى لا أرضيه إلى أن هربت بعد طرده لى ليلا وطلبت الطلاق وحقوقى ولكنه رفض وتركنى معلقة بدأ حملة إساءة ضدى فى وسط زملائى ومنطقتى السكنية.