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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:02 م
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زوجة مهاجم الشرطة فى أسبانيا تؤكد أنه كان مثلى الجنس

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:00 م
زوجة مهاجم الشرطة فى أسبانيا تؤكد أنه كان مثلى الجنس الشرطة الأسبانية
أ ف ب
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قالت زوجة الرجل الذى قتل الاثنين عندما هاجم شرطية فى اقليم كاتالونيا إنه كان مثليا جنسيا ولديه ميول انتحارية، وفقا لما نقله عنها مصدر قريب من التحقيق.

والمهاجم، وهو جزائرى (29 عاما) اسمه عبد الوهاب الطيب بحسب وسائل الإعلام، شهر سكينا بوجه الشرطية صارخا باسم الله فجر الاثنين فى كورنيلا دى يوبريجات فى كاتالونيا.

وصفت السلطات ما حدث بأنه "هجوم إرهابى"، لكن مصدرا مقربا من التحقيق قال "يبدو ان لا مؤشرات تدل على انتمائه إلى تيار جهادى. نعتمد على شهادة زوجته بأنه غير متطرف".

وقال المصدر ذاته إنه فى غياب تحليل شامل للمعلومات التى تم جمعها فى منزل المهاجم الذى يبعد 100متر من مركز الشرطة، فإن التحقيق ينحو باتجاه فرضية "محاولة الانتحار".

ولدى استجوابها من قبل الشرطة، قالت المرأة الاسبانية التى اعتنقت الإسلام بعد لقاء زوجها "إن الرجل اعترف بأنه مثلى الجنس وكان مضطرباً للغاية ولم يكن يعرف كيفية مواءمة ذلك مع الدين الإسلامى".

 

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