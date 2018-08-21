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روسيا تعلن عودة 200 ضابط بالشرطة العسكرية من سوريا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:09 ص
روسيا تعلن عودة 200 ضابط بالشرطة العسكرية من سوريا عناصر من الجيش الروسى
موسكو أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية فاديم أستافيف، الاثنين، عودة 200 ضابط من وحدة الشرطة العسكرية إلى قاعدة عسكرية فى الشيشان بعد تأدية مهام خاصة فى سوريا.

وقال أستافيف - حسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن طائرات النقل العسكرية "إليوشن إى إل-76" حملت 200 ضابط بالشرطة العسكرية إلى قاعدة موزدوك فى أوسيتيا الشمالية، قادمة من قاعدة الحميميم الجوية فى سوريا.

وأشار أستافيف إلى أن قادة عسكريين ومسؤولين وممثلين محليين ومجموعة من الأقارب استقبلوا الضباط باحتفالية فى الشيشان، كما تلقوا شكرا من رئيس وحدة الشرطة الرئيسية فى وزارة الدفاع الروسية فلاديمير كوفاليوف، والذى شدد على أن مهامهم فى سوريا تم تنفيذها فى مواجهة خطر على حياتهم.

وأعربت وزارة الدفاع الروسية عن شكرها للقادة والمسؤولين العسكريين على الشجاعة والاحتراف الذى أظهروه أثناء حماية المنشآت المدنية ومرافقة شحنات المساعدة الإنسانية وضمان سلامة الممرات الإنسانية فى سوريا، كما كافأتهم بجوائز الدولة والجيش.

 


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