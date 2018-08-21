روسيا تعتزم تسليم منظومة إس-400 الدفاعية لتركيا فى 2019

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية المصدرة للسلاح اليوم الثلاثاء قولها أن روسيا ستبدأ فى تسليم صواريخ إس-400 الدفاعية المتقدمة لتركيا فى عام 2019.
وكانت الولايات المتحدة أبدت قلقها من أن اعتزام تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، نشر صواريخ إس-400 الروسية الصنع قد يشكل خطرا على عدد من الأسلحة الأمريكية الصنع المستخدمة فى تركيا بما فيها طائرات إف-35.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الشركة قولها أيضا إنها ستتحول إلى استخدام العملات المحلية فى الاتفاقات المبرمة مع الشركاء التجاريين الأجانب بدلا من استخدام الدولار.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة