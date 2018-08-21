روسيا تعتزم تسليم منظومة إس-400 الدفاعية لتركيا فى 2019

(رويترز)

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية المصدرة للسلاح اليوم الثلاثاء قولها أن روسيا ستبدأ فى تسليم صواريخ إس-400 الدفاعية المتقدمة لتركيا فى عام 2019.

وكانت الولايات المتحدة أبدت قلقها من أن اعتزام تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، نشر صواريخ إس-400 الروسية الصنع قد يشكل خطرا على عدد من الأسلحة الأمريكية الصنع المستخدمة فى تركيا بما فيها طائرات إف-35.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الشركة قولها أيضا إنها ستتحول إلى استخدام العملات المحلية فى الاتفاقات المبرمة مع الشركاء التجاريين الأجانب بدلا من استخدام الدولار.