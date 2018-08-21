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"رواد 2030" يبدأ تنفيذ "حاضنات الذكاء الاصطناعى".. وبروتوكول جديد فى سبتمبر

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:44 ص
"رواد 2030" يبدأ تنفيذ "حاضنات الذكاء الاصطناعى".. وبروتوكول جديد فى سبتمبر هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب مصطفى عبد التواب
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أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، متمثلة فى مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن البدء فى تنفيذ حاضنات الذكاء الاصطناعى.

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إنه سيتم في منتصف سبتمبر القادم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الذكاء الاصطناعى بين الوزارة ممثلة في مشروع رواد 2030 من جهة، وجامعة الأسكندرية وأكاديمية البحث العلمى من جهة أخرى، وبموجب هذا البروتوكول ستقوم جامعة الأسكندرية بإنشاء حاضنة أعمال أخرى للذكاء الاصطناعي داخل جامعة عين شمس.

 

وأضافت وزيرة التخطيط أن هذا يأتى فى إطار الخطة الموضوعة لإنشاء عدد من حاضنات الأعمال على مستوى الجمهورية والتى يتم تنفيذها تبعًا لجدولها زمني المحدد.

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة خليل، مديرة المكتب الفني لوزارة التخطيط ومديرة مشروع رواد 2030، إن الوزارة تستهدف من خلال حاضنات الأعمال إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع والعمل على تهيئة المناخ المناسب وتوفير كل الإمكانات التي تعمل على تسهيل إقامة المشروعات إلى جانب العمل على ربط المشروعات الجديدة مع السوق من خلال تكوين حلقة مشتركة بين هذه المشروعات والمشروعات الموجودة.

 

يُذكر أن مشروع رواد 2030 أنشىء تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، ويساهم المشروع في توفير مجموعة من الخدمات من بينها، المنح التعليمية والماجستير لدراسة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم وتأسيس حاضنات الأعمال لخدمة الشركات الناشئ.


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هالة السعيد

وزيرة التخطيط

التخطيط

الاصلاح الادارى

الذكاء الاصطناعى

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