رمانة الميزان.. مهنة جديدة بسوق الخراف بالإسكندرية والوزن بـ5 جنيهات للخروف

الإسكندرية – أسماء على بدر

داخل سوق العامرية غرب الإسكندرية، تجد المئات من المواطنين وسيارات محملة بالخراف والأغنام يتجهون للجهة المؤدية للسوق فى الساعات الأولى من اليوم قبل طلوع الشمس، وداخل الساحة الكبرى تجد التجار يتفننون فى البيع وجذب الجمهور لشراء الخراف.. عملية بيع وشراء تنتهى قبل غروب الشمس، ووسط التجار تجد شاب يحمل ميزان حديد وزنه يتعدى الـ 10 كيلو جرامات يحمله على ظهره وينادى لكى يزن الخراف، فهى مهنة جديدة ابتكرها الشباب داخل السوق ليجدون فرصة عمل فى عيد الأضحى.

ويقول مصطفى شعير، أحد الشباب فى السوق، أنه خريج كلية التجارة، ولم يجد فرصة عمل وهو من أبناء قرى البنجر التى تقوم بتربية الأغنام ومصدر رزقها هو الأغنام الذى يزدهر فى موسم عيد الأضحى، وقرر أن يمتهن مهنة أخرى خلال الموسم وهو أن يقوم بميزان الأضاحى تحت الطلب، مضيفاً: "أقوم بميزان الخراف مقابل 5 جنيهات فقط للخروف الواحد وهو ميزان حساس يتم وضع الخروف عليه على حامل وهى عملية لا تستغرق 5 دقائق وفى خلال اليوم يقوم بتحصيل مبلغ مالى يصل إلى 300 جنيه فى اليوم".

واستكمل قائلا: "الشغل مش عيب ولازم نلاقى الشغل وننحت فى الصخر عشان نعيش" .

بينما يقول شاكر راغب، أحد التجار، أنه يعمل مع أخوته فى السوق منهم من يبيع الأضاحى ومنهم من يقوم بالميزان فهى مهنة جديدة ومطلوبة داخل السوق، خاصة أن التجار يأتون من أماكن بعيدة لديهم الأضاحى فقط بدون الميزان ويعتمدون على الشباب التى تقوم بالميزان داخل السوق.

وأضاف أنه من خلال أدوات بسيطة يقوم بخدمة التجار، فهى وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها فى السوق، بينما تختلف الأسعار فى الأبقار والجاموس وهى لها أيام مخصصة وأدوات وميزان آخر ويكون سعر الوزن الخاص بالأبقار والجاموس 20 جنيها، وذلك لاختلاف الميزان.

بينما قال محمد عيد، أحد التجار، إنه يأتى خصيصا من مرسى مطروح كل عام ويبيع الخراف الخاصة به بالإسكندرية ويحمل أسبوعيا من 50 إلى 80 خروفا ليبيعهم بمحافظة الإسكندرية .

وأضاف أن الشباب ابتكروا مهنة جديدة داخل السوق ويتواجدون فى موسم عيد الأضحى بسوق الإسكندرية نظرا لزيادة الإقبال على السوق، بينما الاسواق فى المحافظات الآخرى من يقوم بميزان المواشى هم التجار، ولكن القواعد تختلف من سوق إلى آخر، والإسكندرية لها نظامها الخاص بها .

وتابع قائلًأ: أقوم بدفع رسوم على بوابات السوق على الخروف الواحد تصل إلى 5 جنيهات على اختلاف المواشى وهى رسوم يتم تحثيلها إلى محافظة الإسكندرية كحق انتفاع فى السوق"، مشيدا بالتجربة الخاصة بالشباب داخل السوق لإيجاد فرص عمل مختلفة، ومنهم من يقوم بتأجير سيارات النقل الخاصة بها ووضعها تحت الطلب للجمهور أمام السوق، فهى فرص عمل يحاولون إيجادها لكسب الرزق بطرق شرعية ومختلفة واستغلال المواسم والأعياد.











