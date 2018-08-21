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رئيس "معلومات الوزراء": استقرار تام للأوضاع فى أول أيام عيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:45 م
رئيس "معلومات الوزراء": استقرار تام للأوضاع فى أول أيام عيد الأضحى زياد عبد التواب رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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قال المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن غرفة العمليات المركزية بالمركز لم تتلق أى شكاوى خاصة بعدم توافر السلع الغذائية، وأن هناك استقرار تام فى الأوضاع، موضحا أن الشكاوى انحصرت خلال يوم وقفة عيد الأضحى المبارك عن وجود زحام فى بعض المواقف الرئيسية (عبود – المنيب) بمحافظتى القاهرة والجيزة، وعلى الفور تم التواصل مع وزارة النقل ومحافظتى القاهرة والجيزة لزيادة عدد الأتوبيسات لنقل المواطنين إلى الأقاليم، وإنهاء التكدس بالمواقف محل الشكوى.
 
وأشار رئيس المركز إلى أن غرفة العمليات المركزية تضم فى عضويتها ممثلو وزارات (الدفاع، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية،الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، التنمية المحلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، السياحة)، بالإضافة إلى ممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، هيئة الإسعاف المصرية، وتتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن (16528).
وأضاف، أن عمل غرفة العمليات المركزية مستمر على مدار الساعة لمتابعة استقرار الأوضاع المعيشية بجميع المحافظات مع التأكد من توافر السلع الغذائية المختلفة واستمرار تقديم الخدمات اللازمة ( مياه ـ كهرباء ـ مواصلات ـ أمن ) ورفع التقارير اللازمة بهذا الشأن إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
 
وفي سياق متصل، أكد اللواء على هريدى - رئيس غرفة العمليات المركزية - أن الغرفة تتابع موقف الحجاج المصريين فى الأراضي المقدسة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج الرسمية بمكة المكرمة، حيث تابعت الغرفة أحوال الحجاج فى عرفات ونفرتهم إلى المزدلفة ومنها إلى منى، وتم التأكد من تقديم كافة أنواع الرعاية لتسهيل تأدية المناسك.
 
وفى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل التعامل مع أى مواقف طارئة أو شكاوى خلال فترة العيد، والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين على النحو المطلوب، كما تتولى الغرفة متابعة الموقف الداخلي، والتنسيق مع الجهات المعنية على مدار اليوم، ومنها غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات ، وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المدن ومديريات الخدمات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

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