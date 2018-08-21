رئيس بعثة الحج يشكر للسعودية على ما تقدمه من تيسيرات لضيوف الرحمن

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وجه المستشار عمر مراون رئيس بعثة الحج الرسمية المصرية، الشكر والتحية للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من تيسيرات إلى ضيوف الرحمن، معربا عن أمله بمزيد من التقدم إلى المملكة.

وأوضح مراون خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم، فى مشعر منى، أنه سيشارك فى لقاء خادم الحرمين الشريفين مع رؤساء بعثات حج الدول الإسلامية.

وأوضح أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة الحج السعودية لتذليل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه حجاج بيت الله الحرام، موضحا أن الوزارة السعودية لا تتراخى فى معاقبة أى من المخالفين، حيث قررت وقف أحد المطوفين لمخالفته شروط التعاقد مع شركات السياحة.