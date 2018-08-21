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رئيس اليمن يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:39 م
رئيس اليمن يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك السيسى وعبدربه منصور هادي
كتبت ريهام عبد الله
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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وثمن الرئيس في برقيته الدور المصري الإيجابي ووقوفها قيادة وحكومة وشعباً مع اليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية في البلاد.

وأكد أن تلك الجهود والمواقف التي تجسدها مصر قيادة وحكومة وشعب تأتي ترجمةً لما تتمتع به البلدين والشعبين من علاقات متميزة ومتطورة منذ زمنٍ بعيد، لافتاً إلى أن مصر ستظل بوابة لاستقرار اليمن وتتمتع بمكانة رفيعة في نفوس أبناء الشعب اليمني نظراً لمواقفها القومية والعربية ولما تتمتع به من مكانة وتقدير وقبول لدى معظم القوى السياسية اليمنية، للاعتبارات التاريخية والقومية التي تمثلها العلاقات اليمنية المصرية.

وأعرب الرئيس باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لنظيره المصرى بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيق مزيداً من التقدم والتطور والازدهار.


 
الرئيس اليمنى
الرئيس اليمنى

 


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