خطيب مسجد بسوهاج: عيد الأضحى فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام

كتب أحمد حسن

أكد الشيخ سيد جلال ، خطيب وإمام مسجد الجامع الكبير، بقرية الشيخ زين الدين، بسوهاج، أن يوم عيد الأضحي، هو يوم البذل والعطاء والتضحية، وهو اليوم الذي انتصر فيه العقل عليالشهوة والغريزة.

وأضاف الشيخ سيد جلال، خلال خطبة عيد الأضحى، أن نبي الله إبراهيم، عليه السلام، هو الذي ضرب أفضل أنواع الأمثلة في التضحية والعطاء، من خلال اختبار الله له بذبح ابنه الذيانتظره طوال ال٧٠ عام .

وأوضح أن أكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء، لافتا الي ان رسول الله قال ان من ملك أضحية ولَم يضحي فلا يقرب مصلانا ، مشيرا الي ان يوم العيد هو يوم ذكر الله والصلاة علي نبيه.

وشدد علي ضرورة العطف علي الأقربين واليتامي والمساكين ، والحرص علي ادخال السرور علي بيت ليس له عائل ، كما شدد علي ضرورة التصافح والعفو عن الأخطاء والتسامح،وصلة الرحم، مؤكدا ان الرحمة لن تنزل علي قوم بينهم قاطع رحم.