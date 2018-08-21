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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:04 م
خالد صلاح
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حديقة حيوان الجيزة تستقبل 12 ألف زائر فى أول أيام عيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:15 م
حديقة حيوان الجيزة تستقبل 12 ألف زائر فى أول أيام عيد الأضحى حديقة الحيوان - أرشيفية
أ ش أ
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قال المهندس رشاد رحيم، مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة فتحت أبوابها في الساعات الأولى من صباح اليوم، لاستقبال المواطنين لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن نحو 12 ألف زائر استقبلتهم الحديقة حتى منتصف اليوم وهو عدد كبير في أول أيام عيد الأضحى الذي ينشغل فيه المواطنون بذبح الأضاحي.
 
وأضاف رحيم، في تصريح اليوم الثلاثاء - إن سعر تذكرة الحديقة 5 جنيهات فقط، وأنه تم الاستعداد جيدا لهذا اليوم، حيث تقرر منع الأجازات لجميع العاملين خلال فترة العيد، وفتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول بعدد تسعة منافذ وزيادة أعداد العاملين بها لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أية حالة طوارئ.
 
وأشار إلى أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كانت قد قامت الأسبوع الماضي بزيارة الحديقة للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وشددت على ضرورة توفير كل سبل الراحة للزائرين وزيادة عدد سلات القمامة لتغطي كافة أرجاء الحديقة تيسيرا للجمهور للتمكن من إلقاء المخلفات فيها وصناديق متحركة لنقل القمامة وعدم تكدسها، وذلك حفاظا على البيئة والمظهر العام. 
 
كما طالبت محرز بضرورة تأهيل دورات المياه بالحديقة، بالإضافة إلى تزويدها بدورات مياه متنقلة أثناء فترة العيد، وإقامة دورات مياه لخدمة زوار الحديقة من متحدي الإعاقة وتزويد أبواب الدخول ببوابات إلكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظا على أمان الزوار.
 
وقد وجهت محرز بزيادة عدد اللافتات الإرشادية لتسهيل حركة الزوار داخل الحديقة، وناشدت المواطنين من زوار حديقة الحيوان بالمساعدة في الحفاظ عليها، حيث تشهد حاليا حديقة الحيوان تطويرا كبيرا، حيث خصصت لها الدولة 35 مليون جنيه لعملية التطوير.
 
 

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