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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:15 ص
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جامعة عين شمس: غلق باب التقدم للمدن الجامعية 29 أغسطس وإعلان المقبولين 22 سبتمبر

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:00 ص
جامعة عين شمس: غلق باب التقدم للمدن الجامعية 29 أغسطس وإعلان المقبولين 22 سبتمبر مدن جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور محمد الديب أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، أن باب التقديم للمدن الجامعية مفتوح للمقبولين بجامعة عين شمس حتى 29 من أغسطس الحالى، وذلك إليكترونيا على موقع التقديم للطلاب الجدد والقدامى.

وأضاف أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المقرر إعلان نتائج المقبولين إليكترونيا ممن تنطبق عليهم الشروط اعتبارا من يوم السبت 22 سبتمبر للطالبات، ويوم السبت 29 سبتمبر للبنين.

وأشار أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن إدارة المدن الجامعية بجامعة عين شمس توفر الإقامة بالتكلفة الفعلية بالمدينة طلبة وطالبات دون التقيد بشرط الإقامة المعلن لم يرغب وفقا لأولوية الحجز مباشرة مع إدارة المدن.


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