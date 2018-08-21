توافد الأهالى على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بأول أيام العيد.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

خرج الآلاف من أهالى محافظة الشرقية للتنزة فى الحدائق العامة والنوادى الاجتماعية للاستمتاع بالمساحات الخضراء فى أول أيام عيد الاضحى، وانتشر الباعة الجائلون فى أماكن توافد المواطنين.

وتشهد حديقة الحيوان بالزقازيق توافد الزائرين والتى تعد من أشهر المتنزهات التى تعتبر أسعارها فى متناول الجميع، وللاستمتاع بالتنزه وسط الحيوانات.

وقال المهندس أيمن لطفى مدير الحديقة، إنه تمت صيانة دورات المياه ودهان البلدورات والأقفاص الحديدة وزيادة عدد سلات القمامة، لرسم روح البهجة علي الزائرين، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المزكزية لحدائق الحيوان.

من جانبها أكدت عبير السيد، مدير حديقة الطفولة بالزقازيق، أن الحديقة شهدت إقبالا من قبل المواطنين منذ السابعة صباحا، وتوافدت الأسر والأطفال للاستمتاع بالألعاب.















