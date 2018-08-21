video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد الأهالى على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بأول أيام العيد.. صور

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:13 ص
توافد الأهالى على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بأول أيام العيد.. صور انتشار الباعة
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

خرج الآلاف من أهالى محافظة الشرقية للتنزة فى الحدائق العامة والنوادى الاجتماعية للاستمتاع بالمساحات الخضراء  فى أول أيام عيد الاضحى، وانتشر الباعة الجائلون فى أماكن توافد المواطنين.

وتشهد حديقة الحيوان بالزقازيق توافد الزائرين والتى تعد من أشهر المتنزهات التى تعتبر أسعارها فى متناول الجميع، وللاستمتاع بالتنزه وسط الحيوانات.

 

وقال المهندس أيمن لطفى مدير الحديقة، إنه تمت صيانة دورات المياه ودهان البلدورات والأقفاص الحديدة وزيادة عدد سلات القمامة،  لرسم روح البهجة علي الزائرين، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المزكزية لحدائق الحيوان.

من جانبها أكدت عبير السيد، مدير حديقة الطفولة بالزقازيق، أن الحديقة شهدت إقبالا من قبل المواطنين منذ السابعة صباحا، وتوافدت الأسر والأطفال للاستمتاع بالألعاب.

 

Facebook 525419977918376_0000239716
 
Facebook 525419977918376_0000240737
 
Facebook 525419977918376_0000254098
 
Facebook 525419977918376_0000448533
 
 
Facebook 525419977918376_0000497299

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدكتور على مصيلحى يؤدى صلاة العيد بالساحة الشعيبة بأبو كبير

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

حدائق و المنتزهات

احتفالات العيد

متنزهات الشرقية

العيد فى الشرقية




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة