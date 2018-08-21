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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:17 ص
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تنفيذ 864 حكما وضبط 97 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:55 ص
تنفيذ 864 حكما وضبط 97 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية حبس
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 864 حكمًا متنوعًا منها 693 حكمًا جزئيا  و 138 حكم غرامات و14 حكم مستأنف ،17 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 97 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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