تمساح يقتل امرأة فى ولاية ساوث كارولينا الأمريكية

واشنطن أ ش أ

أعلنت السلطات فى ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، مقتل امرأة هاجمها تمساح أثناء سيرها مع كلب قرب بحيرة.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية ـ العراقية اليوم الثلاثاء، عن مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت فى بيان قوله إن الهجوم وقع عند منتجع سى باينز على جزيرة هيلتون هيد.

وأضاف البيان أن التمساح الذى يعتقد أن طوله 2.5 متر هاجم المرأة وسحبها تحت سطح الماء، وأن الضحية اسمها كساندرا كلاين وكانت فى الـ45 من عمرها.

وأطلقت الشرطة وهيئة الموارد الطبيعية فى ساوث كارولينا وأفراد أمن المنتجع عمليات بحث عن التمساح إثر الهجوم، فيما تمكنت السلطات من تحديد مكانه، ولكن لم تكشف عما سيحدث له بعد ذلك.

وكثيرا ما تقتل السلطات حيوانات تقدم على مهاجمة بشر مثل الدببة وأسود الجبال والتماسيح.