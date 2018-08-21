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تعرف على برنامج عمل مؤتمر رابطة العالم بمكة وقضايا يناقشها 500 عالم

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:36 م
تعرف على برنامج عمل مؤتمر رابطة العالم بمكة وقضايا يناقشها 500 عالم الشيخ عبد العزيز ال الشيخ مفتى السعودية
رسالة مكة المكرمة - إسماعيل رفعت
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تعقد رابطة العالم الاسلامى الكائن مقرها فى مكة المكرمة، مؤتمرها السنوى عن مفهوم الرحمة والسعة فى الإسلامى فى السابعة من مساء غد الأربعاء، بحضور 500 مشارك من مختلف دول العالم.
 
ويناقش المؤتمر قضايا التعايش والحوار والرحمة والسعة وقبول الآخر، والتفاهم، ومواجهة العنف والتطرف والتشدد، وينعقد المؤتمر بالقاعة الرئيسية بمقر الرابطه فى منى، برئاسة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامى.
 
ويتضمن المؤتمر كلمات للعلماء المسلمين، فى مقدمتهم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتى السعودية، والشيخ محمد العيسى أمين عام الرابطة و د. أحمد سعيد سليمان مدير جامعة العلوم الإسلامية بالسودان، و د. هارون الرشيد عميد كلية أصول الدين باسلام أباد بباكستان، و د. محمد بلحسان رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بجامعة بن الطفيل بالمغرب.
 
ويستضيف المؤتمر علماء وباحثين تستضيفهم المملكة فى موسم الحج على برامج الوزارات الدينية والاوقاف والحج والاعلام ورئاسة شئون الحرمين، وبرامج وزارات المملكة ومسلمون جدد.
 
ويشارك وفد رسمى من الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية الكائن فى العاصمة السويسرية جنيف فى مؤتمر رابطة العالم الإسلامى عن السماحة والمنعقد بمقرها بمنى فى السابعة مساء بحضور 500 عالم ومفكر ومفتى.
 
ويترأس وفد الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية د. مهاجرى زيان امين عام الهيئة ورئيس بعثتها للحج على رأس وفد مكون من 15 عالما وداعي،ة حيث تترأس الهيئة 60 مركزا اسلاميا فى دول الاتحاد الاوربى.
 
 

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رابطة العالم الاسلامى

رئاسة الحرمين

مهاجرى زيان




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