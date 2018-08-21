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تعرف على الخطوات القادمة لحجاج بيت الله الحرام بدءًا من أول أيام العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:30 ص
تعرف على الخطوات القادمة لحجاج بيت الله الحرام بدءًا من أول أيام العيد حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب لؤى على
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انتهى حجاج بيت الله الحرام من الركن الاكبر والأهم من مناسك الحج وهو الوقوف بعرفة، واليوم هو العاشر من ذى الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأوضحت دار الإفتاء الخطوات التى سيقوم بها الحاج خلال الأيام المقبلة بدءًا من اليوم، وهى:

 

1-يظل الحاج بالمزدلفة حتى يصلى بها الفجر، أى: فجر اليوم العاشر من ذى الحجة.

2- ثم يقف بالمشعر الحرام، وهو بالمزدلفة، من بعد صلاة الفجر حتى يسفر ضوء الفجر ويظهر جيدا.

3- ثم يتحرك بعد إسفار الفجر وظهور ضوئه جيدًّا يوم العاشر قبل طلوع الشمس، فيتجه إلى منًى مرة أخرى، فإذا وصل إلى منًى قام برمى جمرة العقبة الكبرى، إن وافق ذلك ترتيب القائم بتنظيم رمى الجمار.

4- ثم يذبح هديه، ويحلق، ويتحلل التحلل الذى يُسَمَّى: التحلل الأصغر.

5- ثم يعود الحاج إلى مكة المكرمة، فيطوف طواف الإفاضة.

6- ويسعى المتمتع السعى الذى هو ركن من أركان الحج، أما سعيه الأول فهو معدود من مناسك العمرة التى قدمها على الحج.

7- وأما المفرد والقارن فلا يسعيان إن كانا قد سعيا مع طواف القدوم، حيث يُكْتَفَى فى حالة الإفراد والقِران بسعى واحد.

8- ثم يتحلل الحاج - سواء المتمتع والقارن والمفرِد - التحللَ الأكبر.

 

 


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عيد الاضحى




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