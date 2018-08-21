تشييع جثمان سادس شهداء أحداث الفحيص والسلط الإرهابية بالأردن

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شيع الآف الأردنيين، اليوم الثلاثاء، جثمان الشرطى الشهيد أحمد إدريس الزعبى، التى توفى أمس متأثرا بإصابته فى أحداث الفحيص والسلط الإرهابية، وذلك فى مسقط رأسه ببلدة الذنيبة فى لواء الرمثا بمحافظة إربد شمال الأردن.

وشارك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، المدير العام لقوات الدرك الأردنية، مندوبا عن الملك عبدالله الثانى العاهل الأردنى، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، فى تشييع جثمان الشهيد الزعبى، حيث نقل تعازى ومواساة القائد الأعلى لذوى الشهيد وأسرته، باستشهاد ابنهم الذى قضى متأثراً بإصابته فى حادثة التفجير الإرهابى الجبان، الذى استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام، فى العاشر من الشهر الحالى فى مدينة الفحيص.

وأكد الحواتمة أنه جرت للشهيد مراسم عسكرية مهيبة، حُمل خلالها على أكتاف رفاق السلاح، حيث شارك فى مراسم التشييع وأداء صلاة الجنازة عددا من كبار المسئولين الأردنيين، وكبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والعديد من القيادات الشعبية والرسمية.

وكانت أحداث الفحيص والسلط الإرهابية أسفرت عن استشهاد شرطى أردنى وإصابة 6 آخرين فى تفجير الفحيص الإرهابى، واستشهاد 4 من رجال الأمن فى عملية مداهمة موقع الخلية الإرهابية فى مدينة السلط التى يشتبه بتورطها فى تفجير الفحيص.